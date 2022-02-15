مساعد وزير الداخلية: متانة جسور الترابط بين أكاديمية الشرطة والكلية البحرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من طلاب الكلية البحرية برئاسة مدير الكلية البحرية، وذلك فى إطار تـأكيد أواصر التعاون بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكليات العسكرية حيث كان فى استقبالهم مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية ونقل لهم تحيات محمود توفيق وزير الداخلية واهتمامه البالغ بتكثيف الزيارات المتبادلة والتنوع فى المشاركات البناءة والهادفة بين طلبتى الكلية البحرية وكلية الشرطة فى مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف باعتبارهم ركيزة أساسية ومتماسكة فى مواجهة التحديات والمخاطر.

أعرب رئيس الأكاديمية عن بالغ سعادته واعتزازه بهذه الزيارة التى تؤكد روح التآخى والتعاون ومتانة جسور الترابط بين الكلية البحرية وأكاديمية الشرطة ومدى عمق المردود الإيجابى وأثره فى المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية.

وتضمن برنامج الزيارة، عرض فيلم تسجيلى عن أنشطة كيانات الأكاديمية داخل إحدى قاعات المحاضرات، ثم تلى ذلك جولة داخل الأكاديمية شملت الاطلاع على أهم الأنشطة والمنشآت التدريبية والتعليمية، إضافةً إلى ميادين الرماية وعروضاً للطلبة فى فنون الرماية ومهارات فك وتركيب الأسلحة والقوة البدنية والمرور على ميدان قتالى ومجمع ميادين التدريب القتالى وميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة وعروضاً لكتائب الخيالة وأخرى لكلاب الأمن والحراسة.

من جانبه، أعرب مدير الكلية البحرية عن سعادته بتلك الزيارة صحبة طلبة الكلية البحرية، متوجهاً بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم السبعين، مؤكداً على أهمية التلاحم.