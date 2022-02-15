مدير أمن القليوبية يجرى حركة تنقلات لضباط المديرية.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات داخلية بين الضباط على مستوى المديرية، حيث شملت الحركة نقل العميد إسماعيل عبدالله من مأمور قسم الخصوص إلى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والعقيد أحمد نصار، من إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إلى مأمور قسم شرطة ثان بنها، ونقل العميد إيهاب كمال من مأمور قسم ثان بنها، إلى رئيس قسم الأمن بالمديرية.

وتم نقل المقدم أحمد سالم الدقميرى، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إلى مأمور قسم شرطة الخصوص، والمقدم حسين الهمشرى من رئيس قسم الأمن بالمديرية إلى إدارة قوات الأمن، ونقل المقدم شادي عبدالجواد، من نائب مأمور قسم الخصوص، إلى ضابط بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمقدم سلامة رفاعي من نائب مأمور قسم قليوب إلى نائب مأمور قسم الخصوص، والرائد شريف عبدالحق من ضابط بإدارة قوات الأمن، إلى نائب مأمور قسم قليوب، والمقدم خالد طلبة من رئيس قسم الترحيلات إلى إدارة تأمين المستشفيات.

وشملت الحركة أيضا نقل الرائد محمد صالح، من إدارة تأمين العبور إلى ضابط بإدارة قوات الأمن، والرائد علي النواوي من إدارة المرور إلى إدارة التدريب، والرائد هاني عبدالتواب، من إدارة تأمين العبور إلى ضابط بإدارة الأمن، والنقيب سمير السعيد من رئيس نقطة مرصفا إلى ضابط بمركز شرطة بنها، والنقيب حسين عبدالمنعم، من ضابط بقسم الخصوص إلى ضابط بإدارة الأمن.

وكذا نقل النقيب بسام محمد من ضابط بإدارة التدريب إلى ضابط بإدارة المرور، والنقيب أحمد مهدى، من ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة إلى رئيس نقطة مسطرد، والملازم أول مصطفى عبدالباري من ضابط بمركز بنها إلى رئيس نقطة مرصفا بمركز بنها، والملازم أول مصطفى مؤمن من ضابط بقسم العبور إلى ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمنت أيضا تم نقل الملازم أول عمر عادل، من ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة إلى ضابط بقسم العبور، والملازم أول عمر حسانين، من مركز شرطة كفر شكر، إلى قسم أول بنها، والملازم أول عمر إبراهيم من رئيس نقطة مسطرد إلى ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة.