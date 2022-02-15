اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن القليوبية يجرى حركة تنقلات لضباط المديرية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:06 م
مدير أمن القليوبية يجرى حركة تنقلات لضباط المديرية.. تعرف عليها مديرية أمن القليوبية -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات داخلية بين الضباط على مستوى المديرية، حيث شملت الحركة نقل العميد إسماعيل عبدالله من مأمور قسم الخصوص إلى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والعقيد أحمد نصار، من إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إلى مأمور قسم شرطة ثان بنها، ونقل العميد إيهاب كمال من مأمور قسم ثان بنها، إلى رئيس قسم الأمن بالمديرية.

 

وتم نقل المقدم أحمد سالم الدقميرى، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إلى مأمور قسم شرطة الخصوص، والمقدم حسين الهمشرى من رئيس قسم الأمن بالمديرية إلى إدارة قوات الأمن، ونقل المقدم شادي عبدالجواد، من نائب مأمور قسم الخصوص، إلى ضابط بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمقدم سلامة رفاعي من نائب مأمور قسم قليوب إلى نائب مأمور قسم الخصوص، والرائد شريف عبدالحق من ضابط بإدارة قوات الأمن، إلى نائب مأمور قسم قليوب، والمقدم خالد طلبة من رئيس قسم الترحيلات إلى إدارة تأمين المستشفيات.

 

وشملت الحركة أيضا نقل الرائد محمد صالح، من إدارة تأمين العبور إلى ضابط بإدارة قوات الأمن، والرائد علي النواوي من إدارة المرور إلى إدارة التدريب، والرائد هاني عبدالتواب، من إدارة تأمين العبور إلى ضابط بإدارة الأمن، والنقيب سمير السعيد من رئيس نقطة مرصفا إلى ضابط بمركز شرطة بنها، والنقيب حسين عبدالمنعم، من ضابط بقسم الخصوص إلى ضابط بإدارة الأمن.

 

وكذا نقل النقيب بسام محمد من ضابط بإدارة التدريب إلى ضابط بإدارة المرور، والنقيب أحمد مهدى، من ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة إلى رئيس نقطة مسطرد، والملازم أول مصطفى عبدالباري من ضابط بمركز بنها إلى رئيس نقطة مرصفا بمركز بنها، والملازم أول مصطفى مؤمن من ضابط بقسم العبور إلى ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة.

 

وتضمنت أيضا تم نقل الملازم أول عمر عادل، من ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة إلى ضابط بقسم العبور، والملازم أول عمر حسانين، من مركز شرطة كفر شكر، إلى قسم أول بنها، والملازم أول عمر إبراهيم من رئيس نقطة مسطرد إلى ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

حركة تنقلات

مديرية امن القليوبية

حركة تنقلات لضباط مديرية أمن القليوبية

مدير امن القليوبية

اللواء غالب مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص بجوار مزلقان ببنها

الأحد، 06 فبراير 2022 07:14 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا هاربا من حكم بالإعدام فى قضية قتل

الخميس، 03 فبراير 2022 12:00 م

تناولا مادة سامة.. أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز مصرع شقيقين ببنها

الأحد، 30 يناير 2022 11:11 م

أمن القليوبية ينجح فى إعادة طفلة لأسرتها بعدما ضلت الطريق بشبرا الخيمة

الإثنين، 03 يناير 2022 12:25 م

أمن القليوبية يكشف غموض اختفاء تاجر خردة بشبرا الخيمة: جاره وراء الواقعة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:10 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط سيدة وزوجها استوليا على 1.2 مليون جنيه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:00 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه فى بنها

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:06 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة