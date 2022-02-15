اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:37 م
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مديرية تعليم الدقهلية تختار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:47 م
مديرية تعليم الدقهلية تختار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة المقابلات الشخصية
الدقهلية - شريف الديب

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عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المقابلات الشخصية لرؤساء لجان سير الامتحانات والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية وسط إجراءات احترازية ووقائية.

جاء ذلك بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم، متمثله فى محمد هاشم عضو الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، وفكرى المتولى عضو لجنة النظام والمراقبة  بالوزارة، وعاصم الحمصى عضو الشئون القانونية بالوزارة، وطاهر نوار مدير التوجية المالى والإدارى بالوزارة.

المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصوره (ا) بمدرسة المنصورة للتعليم الأساسى، وتم اليوم مقابلة المرشحين من (إدارة شربين ،ميت سلسيل ، اجا،شرق التعليمية ).

 


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