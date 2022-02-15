محافظ كفر الشيخ يستعرض الفرص الاستثمارية بالمنتدى الأول للاستثمار

كفر الشيخ- محمد سليمان

طرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفرص الاستثمارية التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، وعرض نبذة عن المحافظة وما يميزها والعناصر الجاذبة للاستثمار، مؤكداً أن كفر الشيخ محافظة واعدة، لما تتميز به من فرص استثمارية في كافة المجالات التعليمية والصحية والزراعية والصناعية، وغيرهم، معلنا عن إقامة منطقة لوجستية على مساحة 12 فدانا.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة، وتولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم، للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقدما الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على دعوته للمشاركة في المنتدى.



جاء ذلك خلال انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة، لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة، بحضور محافظي محافظات " "كفر الشيخ،وجنوب سيناء والوادى الجديد والسويس،وبورسعيد والدقهلية،والشرقية" للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية بـ 8 محافظات، تقدر بنحو 25 مليار جنيه وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة‬، و‪في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة فى مصر علي مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.‬.



الحضور بالمنتدى



محافظ كفر الشيخ يتعرض الفرص الاستثمارية



محافظ كفر الشيخ يشارك في منتدى وزارة الداخلية