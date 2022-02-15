محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

دمياط: معتز الشربينى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2021/2022 بنسبة نجاح 79.38%، حيث بلغ عدد المقيدين 30352 طالبا وطالبة، حيث حضر الامتحانات 29940 طالبا وطالبة ونجح منهم 23766 طالبا وطالبة.

كما اعتمدت "المحافظ" نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع و المكفوفين بنسبة نجاح 100% وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.3٪.

فيما تقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه،، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط و مديرية التربية والتعليم بدمياط.