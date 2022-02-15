اليوم السابع
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محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:12 م
محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول المحافظ تعتمد النتيجة
دمياط: معتز الشربينى

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اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2021/2022 بنسبة نجاح 79.38%، حيث بلغ عدد المقيدين 30352 طالبا وطالبة، حيث حضر الامتحانات 29940 طالبا وطالبة ونجح منهم 23766 طالبا وطالبة. 
 
كما اعتمدت "المحافظ" نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع و المكفوفين بنسبة نجاح 100% وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.3٪.
 
فيما تقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.
 
ومن جانبه،، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط و مديرية التربية والتعليم بدمياط.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

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اليوم السابع بلس

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