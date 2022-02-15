اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة 70.5%

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:51 م
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة 70.5% اعتماد النتيجة
بورسعيد - محمد عزام

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اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الاعدادية، بنسبة 70.5%، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعلى الألفى، نقيب المعلمين، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ،ولفيف من القيادات التعليمية. 
 
 
يذكر أنه قد أدي 12 ألف و792 طالبا وطالبة ما بين المنتظمين، والمنازل والدمج قد أدوا إمتحان اللغة العربية اليوم من خلال 65 لجنة أساسية و 12 لجنة فرعية ‏تمثل المدارس الرسمية العربى واللغات و الخاصة بكل الإدارات التعليمية بالمحافظة و ضواحيها.‏
 
ومن جانبه وجه الدكتور أكرم حسن، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمه الدائم للعملية التعليمية بالمحافظة ولجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية كل فى نطاق ‏إختصاصه لما تم بذله من جهد لتأمين اللجان والحفاظ على صحة وسلامة القائمين عليها و الطلاب.‏
 
 
 
 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

نتيجة الإعدادية 2022

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اخبار محافظة بورسعيد

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