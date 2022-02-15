اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الرابط بين بنها وطريق "دمياط الحر"

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:52 ص
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الرابط بين بنها وطريق "دمياط الحر" اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تنفيذ طريق رابط بين مدينة بنها وطريق بنها دمياط الحر بطول 1.4 كيلو متر لمتابعة أعمال الطريق، ووجه بمراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والإلتزام بالخطة الزمنية المحددة ووضع مخطط للاستغلال الأمثل للطريق عن طريق إنشاء ممشى للمواطنين.

كما وجه المحافظ، خلال الجولة بالتخطيط السليم لأعمال البنية التحتية للطريق من خلال عمل الوصلات الكهربائية اللازمة لأعمدة الكهرباء وللأسوار التي سيتم تنفيذها والتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري المنفذة للمشروع بعمل تصور لتخطيط الكورنيش ومراعاة البعد الجمالي وتخصيص أماكن لجلوس المواطنين وبرجولات خشبية ومقاعد رخامية وعمل أعمدة ديكورية وإنارة الطريق بالكامل بأحدث وسائل الإنارة الحديثة الموفرة للطاقة، ليكون متنفسا للمواطنين واستغلاله في مشروعات للشباب.

الجدير بالذكر أن هذا الطريق سيكون رابطا للطريق الزراعي والطريق الإقليمي بالمحور المروري الجاري تنفيذه من بنها حتى دمياط بطول 140 كم، والذي يشمل على 15 عمل صناعي "15 كوبري"، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي "القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ"، وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الـ 6 وهي مدن "بنها والمنصورة ودمياط" وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.


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