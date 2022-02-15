محافظ الفيوم يتابع موقف مشروعات الرصف بتكلفة تقديرية 178 مليون جنيه

الفيوم رباب الحالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة استكمال مشروعات الرصف بمراكز الفيوم، وسنورس، وطاميه، وابشواي، ويوسف الصديق، ضمن الخطة الإستثمارية لعام 2021/ 2022، بتكلفة تقديرية 178 مليون جنيه، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ الأعمال، ورصد المعوقات إن وجدت والعمل على وضع الحلول السريعة والمناسبة لها.



حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد مصطفى مدير التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، والمهندسة ايمان صدقي مدير عام الطرق، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي شركات الخدمات والمرافق بالمحافظة، والشركات المنفذة للمشروعات.



في بداية اللقاء، تم مناقشة الأعمال النهائية لمشروعات الرصف بالطريق الربع دائري بمركز أبشواي، وشدد المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال وتسليم المشروع خلال شهر، كما وجه المحافظ، بسرعة تنفيذ اعمال الرصف بطريق مصرف أبوجنشو، بالإضافة الى مراجعة نسب تنفيذ محور دار الرماد الجديد بمدينة الفيوم.



خلال الإجتماع استمع محافظ الفيوم، من مسئولي الشركات المنفذة لمشروعات الرصف، وتركيب الإنترلوك، لتقرير تفصيلي حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال، والجداول الزمنية للإنتهاء من كافة الأعمال بالمشروعات التي يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة لنهو المشروعات تجنباً للمساءلة القانونية.



ووجه المحافظ، مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الشركات المنفذة للاعمال، بالإلتزام بالمعايير الهندسية والفنية في تنفيذ الأعمال، مع وضع مخطط كامل، وتركيب البلدورات، وتجهيز الأرصفة بالطرق التي يتم الإنتهاء من رصفها، فضلاً عن الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في تنفيذ الأعمال.



كما وجه المحافظ، السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع وكيل وزارة الري، وكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والهيئة العامة للطرق، لسرعة الإنتهاء من وضع تصور بالمقاييس الفنية والهندسية لتشغيل كوبري الحيار بمنطقة كشك المرور بمركز طاميه، وأكد المحافظ، على مسئولي هيئة الطرق باستلام كافة التصميمات الهندسية لمشروعات الرصف التي يتم تنفيذها بمراكز المحافظة ضمن الخطة الإستثمارية لعام 2021/ 2022، الخميس القادم.



وأكد الأنصاري، على ممثلي الشركات المنفذة، ضرورة الالتزام بالجداول المحددة للانتهاء من مشروعات الرصف بالمحافظة، والتنسيق مع شركات الخدمات والمرافق قبل الشروع بأعمال الرصف، وكذلك وضع لوحات إرشادية توضح نوع المشروع، ومدة تنفيذه، والشركة المنفذة.



ولفت محافظ الفيوم، أن أعمال تطوير مدخل مدينة الفيوم تهدف إلى توسعة الطريق، لتيسير حركة السيارات، فضلاً عن إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على مدخل مدينة الفيوم كونها عاصمة المحافظة.