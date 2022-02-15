اليوم السابع
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محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021/2022 بنسبة نجاح 81.83 %

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:40 م
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021/2022 بنسبة نجاح 81.83 % الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يعتمد النتيجة
الشرقية: إيمان مهنى

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اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 81.83%، حيث تقدم لأداء الامتحان 136817 طالب وطالبة حضر منهم 136142.

حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 81.59٪ وتقدم لأداء الامتحان 134660 طالب وطالبة حضر منهم134115.

 

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.96 % حيث تقدم لأداء الامتحان 2091 طالب وطالبة حضر منهم   1961.

 

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100% حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالب وطالبة.

 

العامة لإمتحانات الشهادة 3
اعتماد نتيجة الإعدادية في الشرقية

 

العامة لإمتحانات الشهادة 4
اعتماد نتيجة الإعدادية في الشرقية

 

 

العامة لإمتحانات الشهادة 5
اعتماد نتيجة الإعدادية في الشرقية

 


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الشرقية

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