محافظ السويس: الانتهاء من تطوير ميناء السخنة بنهاية العام الحالى

كتب مدحت وهبة - تصوير خالد كامل

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن المحافظة بها فرص استثمارية متميزة جدا عن غيرها من المحافظات، والطرق المؤدية للمحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث تم تطوير طريق القاهرة السويس والسويس الزعفرانة ليصبح اكبر طريق لسير النقل الثقيل، بالإضافة إلى أن المحافظة تعد بمثابة قلب 10 محافظات بهم 55% من سكان مصر وستكون المحافظة نهاية لخط القطار السريع الكهربائي الذى يصلها بمحافظة مرسى مطروح.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف أن محافظة السويس بها 5 موانئ (السخنة - الأدبية - وبورتوفيق - ميناء بترول الزيتيات - الصيد)، وجارى تطوير ميناء السخنة وسيتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالي ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر.

وأضاف تنتج 90% من أسماك البحر الأحمر ولا يوجد صناعة سمكية، لافتا إلى أن المحافظة تحتاج إلى تصنيع هذه الأسماك وتغليفها وتصديرها واستغلال موانئ المحافظة، وأكد أنه يتم حاليا إنشاء مصفتين للبترول الأولى باستثمارات 7 مليارات دولار والثانية باستثمارات تصل إلى مليارى دولار، منوها بأن المحافظة بها منطقتين صناعيتين الاولى بجنوب قناة السويس بها المناطق الصناعية الروسية والصينية واليابانية.