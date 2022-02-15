محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت 76.4%

الإسماعيلية السيد فلاح

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021، بنسبة نجاح بلغت 76.4%.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 27650 طالب وطالبة بنسبة نجاح 76.4%.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع و الصم بلغت نسبة النجاح 50%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 83% وطالب "بشارة" من جميع الطلبة السعي بكد والإستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.

كانت مديرية التربية والتعليم قد قامت بتجهيز عدد 162 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بنطاق محافظة الاسماعيلية لاستقبال 27650 طالب وطالبة لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين وضعاف البصر والصم.