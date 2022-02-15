اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت 76.4%

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:01 ص
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت 76.4% اعتماد النتيجة
الإسماعيلية السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021، بنسبة نجاح بلغت 76.4%.
 
وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ  27650 طالب وطالبة بنسبة نجاح 76.4%. 
 
وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين  100% وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع و الصم بلغت نسبة النجاح 50%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 83% وطالب "بشارة" من جميع الطلبة السعي بكد والإستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج. 
 
كانت مديرية التربية والتعليم قد قامت بتجهيز عدد 162 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بنطاق محافظة الاسماعيلية لاستقبال 27650 طالب وطالبة لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين وضعاف البصر والصم.
 
 
 
 

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022

بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021

بوابه الازهر الالكترونيه

بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2022

نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 20…

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة