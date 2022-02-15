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محافظ أسوان يجتمع مع وفد مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:59 ص
محافظ أسوان يجتمع مع وفد مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء جانب من الاجتماع
أسوان – عبد الله صلاح

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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتناعا مع وفد مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء المقرر عقده الأربعاء القادم، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ.

وتناول الإجتماع الأسلوب الأفضل والإنسانى لمواجهة هذه الظاهرة سواء بالسيطرة على الكلاب الضالة غير المرخص لها داخل أماكن إيواء «الشلاتر» لاستقبالها وتوفير الرعاية البيطرية لها، وهو الذى يتوازى مع حملات التوعية والتعقيم والتطعيم.

كما تناول، متابعة أنواع الكلاب المرخص لها من مديرية الطب البيطرى بعد إلتزام أصحابها بتحصينها ضد السعار، وأن تكون مكممة ومربوطة بطوق للسيطرة عليها، وخاصة أن المخالفين لذلك أو من يقوم بالعمل على زيادة شراسة هذه الكلاب يتعرض للحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.

ومن جانبه أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمدير الطب البيطرى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أسوان لتحديد المواقع المناسبة لإقامة «الشلاتر» ، بجانب وضع منظومة لتجميعها من الشوارع والمناطق التي تعانى من هذه الظاهرة التي تؤرق المواطنين وتسبب الذعر للأطفال، لافتا إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم لمديرية الطب البيطرى للقضاء على هذه الظاهرة.
 


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