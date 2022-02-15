مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 11 أستاذا بعدد من الكليات.. تفاصيل

فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلستيه الأخيرتين المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 11 أستاذا بعدد من كليات الجامعة، وهم كليات الزراعة والطب والطب البيطري والتمريض والتربية.



وتضمنت القرارات تعيين 5 أساتذة فى كلية الطب، وهم الدكتورة علا عبد التواب حسين أستاذ بقسم الهستولوجيا (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية) والدكتور عبد السلام عبد الله محمد أستاذ بقسم طب وجراحة العيون، والدكتور محمد حسن عثمان أستاذ جراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة، والدكتور محمد عبد الغنى كريم محمود أستاذ بقسم طب القلب والأوعية الدموية ، إلى جانب منح الدكتور وليد صالح فراج اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بالكلية.



كما وافق المجلس على تعيين أستاذين بكليتي التمريض والزراعة وهم الدكتورة حميدة علم الدين عبد الحافظ أستاذ بقسم تمريض النساء والتوليد والصحة الإنجابية، والدكتورة صفاء رشاد محمود مطاوع أستاذ بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض، والدكتور محمد إبراهيم محمد حسن أستاذ بقسم الوراثة، والدكتور محمد أحمد إبراهيم أستاذ بقسم وقاية النبات (تخصص مبيدات آفات) بكلية الزراعة .



كما تضمنت القرارات تعيين كلاً من الدكتور خالد أحمد سيد محمد أستاذ تخصص الأمراض المعدية بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري، والدكتورة حنان أحمد عبد الحافظ أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس (تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية) بكلية التربية .





