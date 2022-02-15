للحوامل.. احذرى التهاب اللثة يسبب الولادة المبكرة

كتبت - ميرفت رشاد

مع كل التغييرات التى أحدثها الحمل، قد لا تفكرين فى أشياء روتينية مثل تنظيف أسنانك، لكن تشير الأبحاث الجديدة إلى ضرورة الحفاظ على اللثة بحالة جيدة أثناء فترة الحمل، حتى لا تؤثر أمراض اللثة على نمو الجنين، وكل ما عليكى فعله تنظيف أسنانك بشكل طبى كل 6 أشهر، وتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل واستخدام الخيط يوميًا.

إذا ظهرت لديك أي أعراض لمشاكل الأسنان، فمن الضروري أن ترى طبيب الأسنان على الفور، وفقا لما نشره موقع "healthday".

كيف يؤثر الحمل على فمك؟

أثناء الحمل، يزداد تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم بحوالي 30 إلى 50 % تتمثل إحدى نتائج زيادة تدفق الدم إلى اللثة في أن البكتيريا التي تعيش على خط اللثة تحصل على الكثير من التغذية، وحتى إذا كنت خاليًا من أمراض اللثة قبل الحمل ، فقد تلاحظ الآن أن لثتك منتفخة وتنزف عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، تساهم المستويات المرتفعة من الإستروجين والبروجسترون في نظامك أيضًا في التهاب اللثة وحساسيتها، تسمى هذه الحالة التهاب اللثة أثناء الحمل، ويصاب بها حوالي 50% من جميع النساء الحوامل.



كيف يمكن أن تؤثر صحة الفم على طفلك؟

تظهر الدراسات الحديثة أن أمراض اللثة التي تتميز باللون الأحمر أو المتورم أو النزيف، قد تضر بصحة طفلك، وجد الباحثون أن النساء المصابات بأمراض اللثة الحادة أكثر عرضة بنسبة تصل إلى سبع مرات للولادة المبكرة بشكل ملحوظ قبل 32 أسبوعًا من النساء ذوات اللثة السليمة، نظرت دراسة أخرى في النساء المصابات بالتهاب اللثة الشديدة ووجدت زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في خطر الولادة قبل 37 أسبوعًا.

بالإضافة إلى الولادة المبكرة ، قد تنجب النساء المصابات بالتهاب اللثة أثناء الحمل أيضًا أطفالًا أصغر حجمًا، سواء ولدوا مبكرًا أم لا، وجدت إحدى الدراسات أن النساء المصابات بالتهاب اللثة أثناء الحمل كن أكثر عرضة بثلاث مرات لولادة طفل منخفض الوزن عند الولادة، هذا التقدير قابل للمقارنة مع المخاطر التي يشكلها التدخين أثناء الحمل.



كيف يمكن أن يؤدي التهاب اللثة إلى الولادة المبكرة؟

النظرية الحالية هي أنه عندما يكون لديك التهاب اللثة ، يمكن للبكتيريا الموجودة في البلاك أن تشق طريقها إلى مجرى الدم، يستجيب جسمك للعدوى أو الصدمات عن طريق إنتاج مواد كيميائية تسمى البروستاجلاندين ، وهي أيضًا إشارة لبدء المخاض ينتج جهازك المناعي البروستاجلاندين ، والتي يمكن أن تسبب تقلصات الرحم وتدفعك إلى المخاض المبكر.

ماذا تفعلى إذا تم التشخيص بمرض في اللثة؟

بالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا والخيط يوميًا ، يجب تنظيف أسنانك بشكل طبى مرة واحدة خلال فترة الحمل، إذا تم تشخيصك بمرض اللثة ، ففكر في سؤال طبيب الأسنان عن عملية تسمى التقشير وكشط الجذر ، وهو شكل من أشكال التنظيف العميق الذي يوصى به عندما تكون جيوب البلاك أكبر من 3 ملم.

ماذا عن الأشعة السينية؟

توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بتجنب الأشعة السينية الروتينية أو الاختيارية أثناء الحمل، إذا كنت بحاجة إلى تصوير بالأشعة السينية، فتأكد من أن طبيب الأسنان أو الفني يعطيك طوقًا يحتوي على الرصاص لحماية الغدة الدرقية ، بالإضافة إلى المريلة العادية المحتوية على الرصاص لحماية بطنك.