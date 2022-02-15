لإبطاء تطور البهاق.. تعرف على الأطعمة التى يجب تناولها وتجنبها

كتبت - ميرفت رشاد

البهاق أو Leucoderma هو حالة جلدية شائعة يصاب فيها الجلد وأحيانًا الشعر ببقع بيضاء، يحدث هذا بسبب تلف الخلايا الصباغية ، وهي الخلايا التي تحتوي على صبغة الميلانين (المسئولة عن لون الجلد).

يعتبر البهاق من اضطرابات المناعة الذاتية حيث يهاجم الجسم خلاياه، على الرغم من أن الأبحاث الحالية لا تثبت بشكل كامل دور النظام الغذائي في تطور البهاق ، يوصي معظم أطباء الجلد اتباع نظام غذائي صحي يعزز جهاز المناعة، نظرًا لأنه البهاق هو اضطراب مناعي ذاتي، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

الأطعمة التي يجب تناولها لإبطاء تطور البهاق

يوصى باتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والمعادن مثل النحاس والزنك والحديد، لأن نقص هذه العناصر الغذائية يمكن أن يضر بجهاز المناعة وبالتالي يعزز البقع البيضاء.

يمكن الحصول على هذه العناصر الغذائية من البيض والخضروات الورقية ومنتجات الألبان والمكسرات والفول والعدس والدواجن، يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى زيادة الهوموسيستين ، وهي مادة يمكنها تدمير أصباغ الجلد، بما أن مضادات الأكسدة تحارب أضرار الجذور الحرة ، فإن دورها في الحفاظ على بشرة صحية راسخ. لذلك ، يوصى بشدة باتباع نظام غذائي غني بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة.

يمكن الحصول عليها من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، حاول تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الموسمية ذات الألوان المختلفة، دور فيتامين سي المحتوي على الحمضيات موضع جدل، و فيتامين C ضروري لبشرة صحية، بالإضافة إلى الفواكه الحمضية ، الفراولة ، الكيوي ، الجوافة ، الفلفل ، الشمام هي أيضًا مصادر جيدة لفيتامين سي.

الأطعمة المرتبطة بالبهاق يجب تجنبها

تشمل الثوم والطماطم النيئة والصودا واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والأطعمة المقلية والدهنية والأطعمة الزيتية والتوابل والأطعمة السريعة والشوكولاتة والكافيين والحامض الأطعمة مثل التمر الهندي والمخللات والأطعمة المصنعة التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية مثل بيكربونات الصوديوم والمواد الحافظة والألوان الاصطناعية والنكهات وما إلى ذلك لأن تأثيرها على جهاز المناعة قد لا يكون مفهومًا جيدًا وقد يؤدي إلى تفاقم البقع البيضاء.

من المهم الانتباه إلى الحساسية لأن رد الفعل التحسسي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم البقع، تشمل مسببات الحساسية الغذائية الشائعة التي يمكن أن تسبب الحساسية الجلوتين والمأكولات البحرية والمكسرات والحليب.

يمكن أن تؤدي المواد المسببة للحساسية إلى استجابة مناعية يمكن أن تهاجم المزيد من الخلايا الصباغية وتؤدي إلى تفاقم البقع الموجودة أو إنشاء بقع جديدةُ ، يعتقد أن الماء القلوي أو الماء المشبع بالنحاس يبطئ تكوين بقع جديدة، إلى جانب إدارة النظام الغذائي ، هناك أشياء مهمة أخرى يجب مراعاتها وهي الترطيب الكافي والحماية من أشعة الشمس واستخدام منتجات العناية بالبشرة الآمنة.