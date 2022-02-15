كيف يؤثر الطقس البارد على صحة العين؟

كتبت فاطمة خليل

يؤثر الشتاء والطقس البارد على البشرة والشعر، كما يمكن أن يؤثر أيضًا على أعيننا، فعندما يكون الجو باردًا بالخارج، نريد قضاء المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة، حيث يكون الجو دافئًا وجافًا، وهذه الظروف الدافئة والجافة قد تؤدي إلى جعل أعيننا تشعر بالجفاف والتهيج، بحسب موقع "Life hacker".

إذا مشينا في الهواء الطلق وكان الجو عاصفًا أو باردًا يمكن أن تمتلئ أعيننا بالدموع - بينما تظل جافة إلى حد ما.

ما هو جفاف العين الشتوي؟



لا يصف مصطلح "جفاف العين" ما تعانيه فحسب، بل إنه يمثل أيضًا اسم الحالة، من الممكن أن تعاني من جفاف العين في أي وقت من العام ، لأنه نتيجة انخفاض إنتاج الدموع أو جودتها، ولكن جفاف العين يميل إلى أن يزداد سوءًا خلال الشتاء.

تنخفض الرطوبة في الشتاء مع برودة الطقس بالإضافة إلى ذلك، يشعل معظم الناس التدفئة في منازلهم أو مكاتبهم لمكافحة البرد لذلك ، ما ينتهي بك الأمر هو انخفاض الرطوبة في الخارج وفي الداخل، مما يجعل الظروف الدافئة والجافة حيث يمكن أن تتبخر الرطوبة من العين بشكل أسرع من المعتاد. "

أعراض جفاف العين الشتوي



تميل أعراض جفاف العين الشتوي إلى الحدوث في كلتا العينين، وتكون أسوأ لمن يرتدون العدسات اللاصقة وفقًا لمايو كلينك ، يمكن أن تشمل هذه الأعراض:

-إحساس لاذع أو حارق أو حكة في عينيك

-عيون دامعة

-احمرار العين

-وجود مخاط خيطي في عينيك أو حولهما

-الحساسية للضوء

-عدم وضوح الرؤية أو إرهاق العين

علاج جفاف العين الشتوي



لا يوجد علاج لجفاف العين لكن هناك طرقًا مختلفة لإدارة الحالة ، بما في ذلك:

-استخدام مرطب الهواء في منزلك

-البقاء رطبًا وشرب الكثير من الماء

-حماية عينيك عندما تكون في الخارج (من الرياح والهواء البارد وأشعة الشمس وما إلى ذلك)

-استخدام الدموع الاصطناعية أو غيرها من قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية حسب الحاجة

ولكن إذا كنت قد جربت كل ما سبق واستمرت في الشعور بجفاف العين لفترات طويلة، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب.