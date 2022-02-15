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كونا: مجلس الأمة الكويتى ينظر غدا طلب طرح الثقة بوزير الخارجية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:17 ص
كونا: مجلس الأمة الكويتى ينظر غدا طلب طرح الثقة بوزير الخارجية مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتى
إيمان حنا

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ينظر مجلس الأمة الكويتي طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والتصويت عليه، وذلك فى جلسة خاصة تعقد غدا الأربعاء.

جاء ذلك عقب إعلان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في الجلسة العادية التى عقدت الثلاثاء الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له بصفته من النائب الكويتي شعيب المويزري.
 
وأشارت المادة 101 من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة الكويتي عن أعمال وزارته إذ نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
 
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء"، واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
 

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