كشف بترولى جديد فى خليج السويس بمخزون 100 مليون برميل

كتبت -مروة الغول

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس، على الجروان رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر فى منطقة خليج السويس، وخلال اللقاء أعلنت شركة دراجون أويل "المملوكة بالكامل لحكومة دبى، عن اكتشاف بترولى جديد لها فى خليج السويس.

ومخزون النفط المتوقع الأولى المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء فى خطة التنمية، ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية فى خليج السويس فى 20 عاماً.

ويعتبر الحقل النفطى الجديد أول اكتشاف لشركة "دراجون أويل" منذ أن أصبحت لاعبًا فعالا فى قطاع البترول فى مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة "بى بى" البريطانية فى كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط فى خليج السويس.