كراسة شروط مشروع جنة 2022 وطرق الحجز

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع كراسة شروط حجز وحدات مشروع JANNA للإسكان المتوسط والتي تم طرحها اليوم علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتضمن كراسة الشروط أسعار وحدات ومواقع العمارات مشروع JANNA في مختلف المدن التي يتضمنها إعلان الطرح، وكذلك أماكن الوحدات وواجهاتها داخل العمارة، ونسب التميز، والشروط المالية والإدارية.

وأضافت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن مشروع " JANNA " يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وقالت مى عبدالحميد: لابد من توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ومنها أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.