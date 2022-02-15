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كراسة شروط سكن مصر 2022.. بدء الطرح اليوم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:02 ص
كراسة شروط سكن مصر 2022.. بدء الطرح اليوم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى سكن مصر
كتب أحمد حسن

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ينشر اليوم السابع كراسة شروط حجز وحدات مشروع سكن مصر والتي تم  طرحها اليوم علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي .
 
وتضمن كراسة الشروط أسعار وحدات ومواقع العمارات مشروع سكن مصر في مختلف المدن التي يتضمنها إعلان الطرح، وكذلك أماكن الوحدات وواجهاتها داخل العماره، ونسب التميز، والشروط المالية والإدارية .
 
وكان اليوم السابع قد نشر أسعار وحدات مشروع سكن مصر وهي عبارة عن 
 
سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6405 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 1000 وحدة.
• سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 6510 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 500 وحدة.
• سعر المتر في مدينة العبور الجديدة 6120 وعدد الوحدات المطروحة 152 وحدة.
• سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 7685 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 122 وحدة.
• سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة 4105 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 150 وحدة.
• سعر المتر في مدينة بدر 5035 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 82 وحدة.
• سعر المتر في مدينة دمياط الجديدة 6555 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 32 وحدة.
• سعر المتر في مدينة ناصر غرب أسيوط 4050 جنيه وعدد الوحدات المطروحة  300 وحدة.
 

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