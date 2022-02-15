كراسة شروط سكن مصر 2022.. بدء الطرح اليوم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع كراسة شروط حجز وحدات مشروع سكن مصر والتي تم طرحها اليوم علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي .

وتضمن كراسة الشروط أسعار وحدات ومواقع العمارات مشروع سكن مصر في مختلف المدن التي يتضمنها إعلان الطرح، وكذلك أماكن الوحدات وواجهاتها داخل العماره، ونسب التميز، والشروط المالية والإدارية .

وكان اليوم السابع قد نشر أسعار وحدات مشروع سكن مصر وهي عبارة عن

سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6405 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 1000 وحدة.

• سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 6510 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 500 وحدة.

• سعر المتر في مدينة العبور الجديدة 6120 وعدد الوحدات المطروحة 152 وحدة.

• سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 7685 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 122 وحدة.

• سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة 4105 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 150 وحدة.

• سعر المتر في مدينة بدر 5035 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 82 وحدة.

• سعر المتر في مدينة دمياط الجديدة 6555 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 32 وحدة.

• سعر المتر في مدينة ناصر غرب أسيوط 4050 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 300 وحدة.