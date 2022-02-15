اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:41 م
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قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف السبت المقبل لأعمال الصيانة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:14 م
قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف السبت المقبل لأعمال الصيانة أرشيفية
بني سويف: هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن مناطق (حوض الدلالة، شارع عبد السلام عارف، حلمي الملط، طريق السادات، مساكن حوض الدلالة، شارع إسلام، أبراج الأوقاف، مستشفى الدعوة) بمدينة بني سويف، وذلك يوم السبت المقبل 19 فبراير الحالي، اعتبارًا من 8 صباحا حتى الساعة 11.30صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للوحة الأوقاف.

 

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 


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