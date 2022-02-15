فتح: إسرائيل تقوم بتطهير عرقى بالشيخ جراح وعلى الفلسطينيين التضامن مع سكان الحى

وأضاف القواسمي في بيان صحفي أن "إسرائيل تجاوزت كل الحدود في استباحة الدم الفلسطيني، والإمعان في البطش والاعتداء على شعبنا، لكن لن نستسلم ولن نقبل بنظام الأبرتهايد العنصري الإسرائيلي، وسنبقى نقاوم المحتل حتى زواله عن أرضنا".

ودعا "أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم إلى الوقوف مع أهل القدس وتحديدا في الشيخ جراح، لما يتعرضون له من سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وعنصرية".

وكان مستوطنون يهود حطموا، الليلة الماضية، زجاج عدد من المركبات في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

واقتحم المستوطنون الحي بعد منتصف الليل ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز، رغم أن سلطات الاحتلال تواصل فرض حصار على الحي منذ ثلاثة أيام.

وشهد الحي على مدار الأيام الثلاثة الماضية حالة من التوتر الشديد، جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خصوصًا في الجانب الغربي من الحي.

وكان عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير أعلن، أمس، عن إبقاء مكتبه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط حماية مُشددة من قوات وعناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة، التي هاجمت الأهالي والمتضامنين معهم، واعتدت عليهم.

ونفذ مستوطنون طقوساً تلمودية في المكان، ورفعوا أعلام الاحتلال تحت حماية الشرطة.