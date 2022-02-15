غدا.. تلقى الإدارات التعليمية تظلمات الإعدادية بـ13 مدرسة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ عن بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية ،صباح الغد الأربعاء، حتى 8 مارس المقبل، بعد مد فترة التظلمات، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، موجها بالدقة في المراجعة لينتال كل طالب حقه..

وعقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لبدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، وتم تخصيص 2 من أعضاء التوجيه المالي، وعضو كنترول، في كل مدرسة من المدارس التي تم تحديدها، مؤكداً أن الطالب أو وليه أموره سيقدمان طلب التظلم في المواد التي يرغب الطالب التظلم من نتيجتها، ويسدد مقابل كل مادة 20 جنيه، وفي نفس الوقت سيحدد عضو الكنترول للطالب وولي أمره ،اليوم الذي تتم مراجعة صورة ورقة إجابة الطالب في المادة التي حددها.

جاء ذلك بحضور مصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون الماليه والاداريه ،و فريج مدير التوجيه المالي والإداري بالمديرية.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ، المدارس التي تم تحديها مدرسة الشهيد حمدى ابراهيم الاعدادية بنين، بادارة شرق كفرالشيخ، ادارة غرب كفرالشيخ، مجمع هدى شعراوي، و إدارة سيدي غازي سيدي غازي للتعليم الأساسي، وإدارة دسوق، مجمع الأشراف، وإدارة الحامول، مدرسة الحامول الإعدادية بنات، وإرادة الرياض، مدرسة الرياض الرسمية للغات، إدارة سيدي سالم، مدرسة سيدي سالم اللغات الرسمية، وإدارة بيلا، مدرسة بيلا الثانوية بنات، وإدارة قلين ،نادي المعلمين، وإدارة بلطيم ، مدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية بنات، وإدارة ــوة ديوان الإدارة التعليمية، إدارة مطوبس، مدرسة مطوبس الثانوية التجارية، وإدارة برج البرلس، ديوان الإدارة التعليمية.