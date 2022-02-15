اليوم السابع
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طلاب جامعة الطفل بكفر الشيخ يطلعون على إمكانيات كليتى العلوم والتربية النوعية.. صور

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:23 م
طلاب جامعة الطفل بكفر الشيخ يطلعون على إمكانيات كليتى العلوم والتربية النوعية.. صور طلاب جامعة الطفل بكفر الشيخ يطلعون على إمكانيات كليتى العلوم والتربية النوعية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استقبلت كلية العلوم وكلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، الأطفال المشاركين في المرحلتين الرابعة والخامسة بجامعة الطفل التي تنظمها الجامعة خلال الفترة 13- 20 فبراير 2022م.


وزار طلاب جامعة الطفل في كلية العلوم معامل قسم الجيولوجيا والفيزياء ومتحف علم الحيوان ومعامل مصادر الطاقة، كما ألقى الدكتور كمال رياض محاضرة تعريفية عن كلية العلوم وأقسامها وبرامجها ومميزاتها وأهميتها في الدراسة كما عرف للطلاب البيئة وأهميتها والتلوث البيئي في المجتمع.


ونظمت كلية التربية النوعية محاضرة عن أنواع الفنون المختلفة وقدمتها الدكتور أماني شاكر عميد الكلية، وتضمنت المحاضرة تنفيذ مجموعة من الأنشطة الفنية والرسومات واللوحات باستخدام الأدوات المخصصة لذلك.


وأوضحت الدكتورة أماني شاكر،عميد كلية التربية النوعية في المحاضرة تعريف المهارات الفنية والألوان الأساسية والفرعيه، كما تناولت أنواع الطباعة المختلفة وخصوصا الطباعة الاستنسل وطريقة الرسم علي الزجاج و التشكيلات بالورق.


كما تعرف طلاب جامعة الطفل على الطباعه بالاستنسل وفن الكولاج وأشغال ورقيه وزيارة مصنع الهاند تافت " السجاد الآلي" والمعرض الفني المجمع لقسم التربية الفنية وزيارة أتيليه الخزف ومصنع الأنوال اليدوية.


وأكدت منسق جامعة الطفل بجامعة كفرالشيخ الدكتور أميرة عكاشة أن الزيارة تهدف إلى تنمية الروح الإبداعية لدى الأطفال، وتوسيع مداركهم، مما يساعدهم على حل أي مشكلات أو معوقات قد تواجههم في المستقبل ، كذلك تساعدهم على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، و خلال اليوم تم الإجابة على استفسارات الأطفال وأسئلتهم من خلال فريق العمل.

اطفال جامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ
اطفال جامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ
 
الاطفال بالمعامل المتعددة
الاطفال بالمعامل المتعددة
 
الاطفال بجامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ
الاطفال بجامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ
 
الاطفال بمعمل العلوم
الاطفال بمعمل العلوم
 
جانب من الزيارة بكلية العلوم
جانب من الزيارة بكلية العلوم

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جامعة كفر الشيخ

جامعة الطفل

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كليم

مصانع الهاند تافت

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