اليوم السابع
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طقس المنيا الآن.. شمس ساطعة ونشاط خفيف للرياح بمختلف الأنحاء.. لايف

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:52 ص
طقس المنيا الآن.. شمس ساطعة ونشاط خفيف للرياح بمختلف الأنحاء.. لايف طقس - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم، والتى تشهد طقسا غير مستقر مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، ونشاط خفيف للرياح داخل المدن وتزداد السرعة على الطرق السريعة، وكذلك ظهور الغيوم بمختلف أنحاء المحافظة.

 

وشهدت المحافظة، أمس نشاط  الرياح، وطقس شديد البرودة بمختلف الأنحاء والمدن بالمحافظة.


 
وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
 


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