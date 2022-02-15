ضبط 43 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة موسعة بدمياط

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار، ومنع الجشع والاستغلال ومتابعة محطات الوقود بعد زيادة سعر الوقود.
أسفرت الحملات عن ضبط 43 محضر تموينى متنوع، حيث تم تحرير 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 14 محضرا عدم حمل شهادة صحية، 5 محاضر تعبئة أغذية فى أوراق مطبوعة، 2 محضر مخبز طباقة بدون ترخيص، 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة، 2 محضر إعلان عن أوكازيون وهمى.
جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة.
ضبط 43 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة موسعة بدمياطالثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:42 م
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار، ومنع الجشع والاستغلال ومتابعة محطات الوقود بعد زيادة سعر الوقود.
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