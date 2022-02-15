ضبط مراكز أشعة ومعامل غير مرخصة بداخلها أشرطة تحاليل مخالفة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ببا ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها



قامت الحملة بالمرور علي 20 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن ضبط 6 منشأة تعمل بدون ترخيص،من بينها مراكز أشعه طبية ومعامل تحاليل.



كما تم ضبط كيماويات منتهيه الصلاحية وأشرطة تحاليل سريعة مخالفة في المعامل، بالإضافه إلي ضبط أدوية تأمين صحي بإحدى العيادات، وتم عمل محاضر بتلك المضبوطات، كما أسفرت الحملة عن وجود 3 مراكز طبية مرخصة بها مخالفات جسيمة تستوجب الغلق وجاري استصدار قرار الغلق لتلك المنشآت.



شارك في الحملة الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير العلاج الحر والدكتور مصطفى محمود عبد الحميد والدكتورة مريم علاء والدكتورة رباب أحمد شاكر والدكتورة نورهان طه والدكتوره شرين سعيد مساعدي مدير العلاج الحر، كما شارك فى الحملة من جهاز حماية المستهلك محمد محمود سنوسي ومحمود محمد فوزي، محمد أحمد حسين.

