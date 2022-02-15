اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صندوق التمويل العقاري يوضح كيفية حجز شقة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.. فيديو

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:26 م
صندوق التمويل العقاري يوضح كيفية حجز شقة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.. فيديو دار مصر
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صندوق التمويل العقاري نشر فيديو يوضح كيفية التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، تمهيدا لحجز شقة فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.
 
 
وكان اليوم السابع قد نشر خطوات التسجيل وحجز الشقة فى خطوات محددة وهى كالتالى..
 
 
1- قم بالدخول على موقع صندوق التمويل العقاري من خلال اللينك التالى "https://nch.shmff.gov.eg".
 
2- قم بالاختيار من على يسار الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.
 
3 - قم بتسجيل بياناتك وإرفاق صورة الرقم القومى لك ولزوجتك حال كونك متزوجا أو اكتفى بصورة الرقم القومى الخاص بك خال كونك أعزب.
 
4- عقب تسجيلك البيانات الخاصة بك سيأتي لك رسالة بالباسورد الخاصة بحسابك.. احفظها جيدا.
 
5- قم بعد ذلك باختيار نوع المشروع الذى ترغب الحجز به وبعد ذلك سيأتى لك على رقم هاتفك رسالة نصية تتضمن رقم الذى من خلاله ستقوم بسداد مبلغ جدية الحجز.
 
6- قم بتحميل كراسة شروط الحجز من على  موقع صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعى واقرأها جيدا.
 
7- توجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز أو قم بتحويل مبلغ الحجز من حسابك على حساب وزارة الإسكان داخل بنك التعمير والإسكان.
 
8- حدد المدينة التى ترغب فى السكن فيها وبناء عليه سيتم اختيار المشروع المتاح داخل تلك المدينة.
 
9- مقدم حجز وحدات سكن مصر 40 ألف جنيه.
 
10 - مساحة وحدات سكن مصر تتراوح ما بين 106 أمتار وحتى 118 مترا. 
 
11- المدن المتاح فيها مشروع سكن مصر هى " أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر- دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق".
 
12- بالنسبة لمشروع دار مصر تتراوح سماحة الوحدات ما بين 100 متر إلى 150 مترا.
 
13 -مبلغ جدية الحجز 60 ألف جنيه.
 
14 - المدن المتاح فيها الحجز بمشروع دار مصر هى "السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)،
 
15 - بالنسبة لمشروع JANNA تتراوح مساحة الوحدات ما بين 100 متر إلى 1150 مترا
 
16 - مبلغ جدية الحجز 80 ألف جنيه 
 
17 - المدن المتاح فيها حجز الوحدات السكنية بمشروع JANNA هى (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)
 
18 - لأول مرة يتم تقسيط وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة على 30 عاما.
 
19 - نظام الفائدة يتراوح ما بين 3% و8% حسب قيمة الوحدة والمشروع.
 
20 - يتم التسجيل ورفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى  https://nch.shmff.gov.eg خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.
 
21- تخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز.
 
22 - سيتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.
 
23 - الثانية من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموابحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).
 
24 - لا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر.
 
25 - ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى.
 
26 - لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد سنه عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.
 
27 - ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.
 
28- بالنسبة للدخل الشهرى لا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

كراسة شروط دار مصر 2022

صندوق الاسكان الاجتماعى

الإسكان الاجتماعي

سكن مصر وجنة

وحدات سكنية

سكن مصر

دار مصر

وحدات صندوق الاسكان الاجتماعى

شقق صندوق الاسكان الاجتماعى

تقديم الشقق الجديدة

التقديم على شقق الإسكان المتوسط

شقق الإسكان المتوسط

مساحات الإسكان المتوسط

كراسة شروط سكن مصر 2022

كراسة شروط جنة 2022

صندوق التمويل العقاري

شقق صندوق التمويل العقاري

صندوق التمويل العقارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطوة بخطوة.. طرق حجز شقة فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.. "اليوم السابع" ينشر كراسات الشروط.. لأول مرة نظامان للحجز الأول بفائدة 3 % والثانى بـ8%.. واستمرار التسجيل حتى 8 مارس المقبل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:30 م

كراسة شروط مشروع جنة 2022 وطرق الحجز

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:55 ص

كراسة شروط دار مصر 2022 وطرق الحجز.. اليوم بدء التقديم والوحدات جاهزة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:11 ص

كراسة شروط سكن مصر 2022.. بدء الطرح اليوم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:02 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة