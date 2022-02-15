صحة الوادي الجديد : إغلاق 7 منشآت طبية خاصة غير مرخصة بمركز الداخلة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم إغلاق 7 منشآت طبية خاصة، غير مرخصة، بمركز الداخلة، وذلك خلال حملة تفتيش قامت بها إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وقال محروس، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية بالمحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، مضيفا أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداََ على استمرار الحملات بكافة مراكز المحافظة لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة.

وفي سياق متصل نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية لقرية "اللواء صبيح " التابعة لمركز الفرافرة ، حيث قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم، الثلاثاء، إنه جرى تنظيم قافلة طبية بوحدة قرية اللواء صبيح الصحية، وقدمت خدماتها على مدار يومي 12 و13 فبراير الجاري، وذلك في إطار تكثيف عمل القوافل العلاجية وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية.

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أن القافلة وقعت الكشف الطبي وصرفت الدواء بالمجان لـ 819 مواطنًا من أبناء القرية والقرى المجاورة في التخصصات الطبية الآتية "جلدية، باطنة، أنف وأذن، أطفال، نساء وولادة، صدر، تنظيم أسرة، جراحة، عظام، ومسالك"، بالإضافة إلى معمل تحاليل لإجراء التحاليل وتشخيص الحالات المرضية وتحاليل السكر وإجراء الأشعة وتحاليل البول والبراز، كما جرى تحويل 6 حالات للمستشفيات العامة لإجراء عمليات جراحية لها.

وشدد محروس، على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الأطقم الطبية والتمريض والمرضى، بجانب تنظيم ندوات توعية للأهالي.