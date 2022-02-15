شركة المياه بسيناء تنتهى من إصلاح أعطال بالخطوط فى مناطق بالوظة وكاترين

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت شركة المياه بشمال وجنوب سيناء من إصلاح أعطال بخطوط المياه بمناطق بالوظة وسانت كاترين بشمال وجنوب سيناء .

وأعلنت الشركة فى بيان، انه فى إطار سرعة الانتهاء من الأعمال و حل جميع الأعطال و الكسور، والتى تؤثر على ضخ المياه، تم الانتهاء من أعمال صيانة كوع بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم أمام فاروغة ترعة الشيخ جابر قرية بالوظة .

وتمت الأعمال بواسطة الأطقم الفنية بقطاع شرق القناة بنجاح، كما تم الانتهاء من تغيير بعض الوصلات بخط قطر 400 مم أمام رافع كيلو 11 بمحور وادى فيران _ سانت كاترين والتشغيل لتغذية المحور.