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شركة المياه بسيناء تنتهى من إصلاح أعطال بالخطوط فى مناطق بالوظة وكاترين

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:30 ص
شركة المياه بسيناء تنتهى من إصلاح أعطال بالخطوط فى مناطق بالوظة وكاترين إصلاح أعطال بخطوط المياه
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهت شركة المياه بشمال وجنوب سيناء من إصلاح أعطال بخطوط المياه بمناطق بالوظة وسانت كاترين بشمال وجنوب سيناء .

وأعلنت الشركة فى بيان، انه فى إطار سرعة الانتهاء من الأعمال و حل جميع الأعطال و الكسور، والتى تؤثر على ضخ المياه، تم الانتهاء من أعمال صيانة كوع بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم أمام فاروغة ترعة الشيخ  جابر قرية بالوظة .

وتمت الأعمال بواسطة الأطقم الفنية بقطاع شرق القناة بنجاح، كما تم الانتهاء من تغيير بعض الوصلات بخط قطر 400 مم أمام رافع كيلو 11 بمحور وادى فيران _ سانت كاترين والتشغيل لتغذية المحور.

 

 


شمال سيناء

سانت كاترين

بالوظة

المياه

إصلاح أعطال بخطوط المياه

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