شاهد كيف احتفل وزير الطاقة اللبنانى بـ"عيد الحب"

إيمان حنا

احتفل وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض بعيد الحب، على طريقته الخاصة، حيث اجتمع مع زوجته وأبنائه الثلاثة فى مكتبه بالوزارة والتقط معهم الصور العائلية . وفق موقع لبنان 24 .

يحرص فياض على الاجتماع مع عائلته فى تلك المناسبة، التى تعد فرصة للتعبير عن مشاعر المودة والدفء العائلى.

وقد احتفل العالم أمس بعيد الحب أو الفلانتين، وتقول الرواية الأكثر انتشارا حول قصة عيد الحب الحقيقية إن فالانتين كان كاهنا، عاش فى روما بالقرن الثالث الميلادى وجرى اعتقاله من قبل الإمبراطور كلاوديوس الثانى الذى منع الزواج اعتقادا منه أنه وراء عزوف الشباب عن الخدمة العسكرية.

وبينما كان فالانتين فى سجنه منتظرا تنفيذ حكم الإعدام طلب منه سجانه الدعاء لابنته الكفيفة، فاستعادت بصرها بأعجوبة، وقام فالانتين قبل إعدامه بكتابة رسالة إلى ابنة السجان التى وقع فى حبها ووقعها قائلا: "من عاشقك".

وقطعت رأسه خارج "بوابة فلامينيا" إحدى بوابات روما القديمة، فى 14 فبراير 269 م، وفى عام 496 ميلادى قام البابا غلاسيوس بتحديد يوم 14 فبراير "يوم القديس فالانتين".