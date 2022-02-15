شاهد أعمال التطوير بأكبر شاطئ عام بالغردقة لتنشيط السياحة.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث اليوم السابع صباح اليوم الثلاثاء، فيديو مباشر من اعمال التطوير بشاطئ عام رقم 4 اكبر شاطئ عام بمحافظة البحر الأحمر، حيث يجري اعمال التطوير بمرحلة الثانية وهي مرحلة الشاطئ بعد الانتهاء من الكورنيش ليكون متنفساً للأهالي.

ويتم التطوير بانشاء ممشى خارجي انترلوك، وكافتريات وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ ودورات مياه، وجزء خاص بالشماسي وممشي من الخرسانة المطبوعة لسهولة حركة المواطنين داخل الشاطئ.

وتبلغ المساحة الإجمالية للشاطئ العام رقم 4 بالغردقة تبلغ نحو 50 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة الجزء الأول للمرحلة الثانية نحو 15 ألف متر مربع، موضحاً أن التكلفة المبدئية لأعمال تطوير الجزء الأول تبلغ نحو 15 مليون جنيه. كما تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى للشاطئ الخاصة بالممشى بطول 800 متر، وشملت اعمال التطوير بها عمل برجولات، وأرضيات وأماكن لجلوس المارة للاستمتاع بمشاهدة جمال وطبيعة البحر الأحمر، كما تم زيادة عرض الرصيف إلى 4 متر ليستوعب أكبر عدد من الجمهور والمارة مع عمل برجولات لجلوس المواطنين والاستماع بجمال البحر.