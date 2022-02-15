سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: القمة الأوروبية الأفريقية تهدف لإطلاق حزمة استثمار

كتبت: هناء أبو العز

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، إن القمة الأوروبية الأفريقية التي تعقد ببروكسل تهدف الى إطلاق حزمة استثمار أفريقية أوروبية طموحة ، مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمة الصحية الحالية.

وأضاف برجر - في بيان وزعه وفد الاتحاد بالقاهرة اليوم الثلاثاء - أن القمة ستوفر فرصة فريدة لإرساء أسس شراكة متجددة وأعمق بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، مع أعلى مشاركة سياسية، قائمة على الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة، وبهدف تحقيق رخاء أكبر، لافتا إلى أن القادة سيبحثون أيضًا أدوات وحلولا لتعزيز الاستقرار والأمن.

وأكد أن مصر تلعب دورًا مهمًا في الشؤون الأفريقية .. مشيرا إلى أن المشاركة النشطة للرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه في هذه القمة الرئيسية هي دليل إضافي.

وأشار برجر إلى أن مصر سيكون لها أيضًا دور عالمي رئيسي في وقت لاحق بصفتها الدولة المضيفة لقمة المناخCOP 27.