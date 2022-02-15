روشتة ترامب للفوز بالانتخابات الفرنسية .. الرئيس الأمريكى السابق يقدم "نصائح ذهبية" لمنافس ماكرون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو الأمريكية فى نسختها الأوروبية إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قدم للمرشح الرئاسى الفرنسى إريك زمور نصيحة بشأن كيفية الفوز فى الانتخابات، وذلك فى مكالمة هاتفية استغرقت 40 دقيقة، وفقا للمتحدث باسم المرشح الفرنسى.

وقال المتحدث جويلان بيلتير لفرانس 2 إن ترامب أخبر زمور بألا يستسلم أبدا، وأن يصمد وأن يكون شجاعا، لافتا إلى أن الصبر والمثابرة يؤثى ثماره فى نهاية الحملة.

كما أشار إلى أن ترامب حذر زمور من تأثير وسائل الإعلام الرئيسية، وقال ترامب، وفقا للمتحدث باسم المرشح الفرنسى، وسائل الإعلام ستعتقد أنك وحشى، لا تستسلم، ولم يؤكد فريق ترامب الاتصال الهاتفى بعد، بحسب المجلة.



اريك زامور المرشح للانتخابات الفرنسية

وتقول بولتيكو إن زمور هو صحفى سابق، ومثل ترامب اكتسب شهرة من التلفزيون قبل أن يتحول إلى السياسة فى مرحلة لاحقة فى مسيرته المهنية. وعلى غرار ترامب، يدير زمور حملة شعبوية ويتهم وسال الإعلام بالانحياز والتواطؤ مع النخبة السياسية الفرنسية.

ووفقا لبيان من فريق زمور، فإن الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الفرنسى مناقشا حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وأيضا الهجرة والأمن والاقتصاد.

دعا المرشح الرئاسي إريك زمور في خطاب جماهيرى لحملته الانتخابية إلى إقامة "جدار" على كافة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة، حتى أنه قال إنه مستعد لتقديم الدعم المالي للدول المستعدة لبناء واحدة.