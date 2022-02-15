اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روشتة ترامب للفوز بالانتخابات الفرنسية .. الرئيس الأمريكى السابق يقدم "نصائح ذهبية" لمنافس ماكرون

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:57 م
روشتة ترامب للفوز بالانتخابات الفرنسية .. الرئيس الأمريكى السابق يقدم "نصائح ذهبية" لمنافس ماكرون المرشح الفرنسى اريك زمور
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجلة بولتيكو الأمريكية فى نسختها الأوروبية إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قدم للمرشح الرئاسى الفرنسى إريك زمور نصيحة بشأن كيفية الفوز فى الانتخابات، وذلك فى مكالمة هاتفية استغرقت 40 دقيقة، وفقا للمتحدث باسم المرشح الفرنسى.

وقال المتحدث جويلان بيلتير لفرانس 2 إن ترامب أخبر زمور بألا يستسلم أبدا، وأن يصمد وأن يكون شجاعا، لافتا إلى أن الصبر والمثابرة يؤثى ثماره فى نهاية الحملة.

 

 كما أشار إلى أن ترامب حذر زمور من تأثير وسائل الإعلام الرئيسية، وقال  ترامب، وفقا للمتحدث باسم المرشح الفرنسى، وسائل الإعلام ستعتقد أنك وحشى، لا تستسلم، ولم يؤكد فريق ترامب الاتصال الهاتفى بعد، بحسب المجلة.

اريك زامور المرشح للانتخابات الفرنسية
اريك زامور المرشح للانتخابات الفرنسية

 

 وتقول بولتيكو إن زمور هو صحفى سابق، ومثل ترامب اكتسب شهرة من التلفزيون قبل أن يتحول إلى السياسة فى مرحلة لاحقة فى مسيرته المهنية. وعلى غرار ترامب، يدير زمور حملة شعبوية ويتهم وسال الإعلام بالانحياز والتواطؤ مع النخبة السياسية الفرنسية.

 ووفقا لبيان من فريق زمور، فإن الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الفرنسى مناقشا حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وأيضا الهجرة والأمن والاقتصاد.

دعا المرشح الرئاسي إريك زمور في خطاب جماهيرى لحملته الانتخابية إلى إقامة "جدار" على كافة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة، حتى أنه قال إنه مستعد لتقديم الدعم المالي للدول المستعدة لبناء واحدة.

 

 


اريك زمور

ترامب

دونالد ترامب

انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022

انتخابات فرنسا 2022

ايمانويل ماكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة