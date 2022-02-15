اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:00 ص
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رواق العلوم الشرعية بالأزهر يعلن استقبال النسخة الورقية من ملفات الدارسين

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:00 ص
رواق العلوم الشرعية بالأزهر يعلن استقبال النسخة الورقية من ملفات الدارسين الجامع الازهر
كتب ــ لؤى على

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أعلن رواق العلوم الشرعية والعربية استقبال النسخة الورقيّة من ملفات الدارسين التي سبق رفعها إلكترونيًا خلال مرحلة التقديم الإلكتروني، وذلك عبر مقرات فروع الرواق بجميع المحافظات من خلال منسقي الرواق حتى يوم الخميس الموافق  17/ 2/ 2022م في التوقيت المبينة بجوار كل مقرٍّ من المقرات .
 
وعلى الراغبين في دخول الاختبار، أو الراغبين فى تقديم عذر عن دخول الاختبارات، أو تأجيل مادة أو مادتين على الأكثر سرعة التوجه إلى المقر التابع له في المدة المحددة، ولن يلتفت إلى من لم يلتزم التعليمات المذكورة.
 
على أن تكون الأوراق المطلوبة، وهي:
۱- 2 صورة شخصیة. 
۲- 2 صورة من البطاقة الشخصية  ( للمصريين فقط).
۳-  2  صورة جواز السفر   (للوافدين).
٤- صورة المؤهل الدراسي مرفق معه أي مؤهلات أخرى إن وجد. 
٥- بالنسبة للطلاب – صورة من كارنيه الكلية أو إثبات قيد من الكلية.
٦- طلب الالتحاق مستوفي البيانات.
٧- حافظة شفافة حرف U  لحفظ الأوراق.
 
وأكدت الإددارة أن هذا الإعلان خاص بالمقيدين في المستوى الأول لكل مرحلة من مراحل السلم التعليمي ممن تقدم في فترة الإعلان في شهر أغسطس 2021 م ، وليس خاصًّا باستقبال دفعة جديدة.
 
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