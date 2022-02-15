اليوم السابع
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رفع كفاءة وتجميل شارع التليفزيون ورفع 40 طن قمامة وتراكمات بالأقصر

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:50 ص
رفع كفاءة وتجميل شارع التليفزيون ورفع 40 طن قمامة وتراكمات بالأقصر رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال رفع كفاءة وتجميل شارع التليفزيون
الأقصر - أحمد مرعى

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تفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، فى جولة ميدانية أعمال رفع كفاءة وتجميل رأس الجزيرة الوسطى بداية شارع التليفزيون ناحية ميدان صلاح الدين، حيث تم ترميم البلدورات على شكل مثلث لإحداث سيولة مرورية وعدم إتلاف البلدورة أثناء دوران السيارات.

كما تابع رئيس المدينة إزالة ورفع نخلة من الطريق العام بنهاية شارع عزبة أبو زينة ورفع كفاءة الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وذلك برفقة حسن عبده رئيس منطقة جنوب والسادة نواب الحي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل قاد رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكبرة استهدفت شوارع مناطق المطار ووسط المدينة، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية من رؤساء المناطق وأقسام النظافة بكل حي وبمعدات الحملة الميكانيكية وفرقة التدخل السريع، حيث استهدفت الحملة الشوارع الآتية:- "منطقة ابوالجود خلف السوق الحضري وبيت الشعر والخرابة والسنطه والسجل العيني وشارع الصرف الصحي وشارع السرب".

كما تابع العميد طارق لطفي، أعمال تنفيذ حملة نظافة بطريق المطار بالاضافة الى نظافة الجزر بالوردية الصباحية والمسائية مع رفع مخلفات القصب ورفع صناديق القمامة من طريق المطار والزناقطة العمومي ومجمع المدارس والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة وقود عواد والحي القديم.

وأسفرت الحملات عن رفع 40 طن قمامة وأتربة وتراكمات صلبة، حيث جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وشارك بالحملات المكثفة والمنفذة على مدار اليوم أيمن حسين رئيس منطقة وسط، واحمد عبدالعزيز وعبدالكريم احمد نواب منطقة وسط، وشعبان طايع رئيس منطقة المطار.

أعمال رفع كفاءة وتجميل شارع التليفزيون
أعمال رفع كفاءة وتجميل شارع التليفزيون

 

جانب من حملات التجميل بشوارع الأقصر
جانب من حملات التجميل بشوارع الأقصر

 

حملات النظافة أمام مطار الأقصر
حملات النظافة أمام مطار الأقصر

 

رفع 40 طن قمامة وتراكمات بمدينة الأقصر
رفع 40 طن قمامة وتراكمات بمدينة الأقصر

 

رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال رفع كفاءة وتجميل شارع التليفزيون
رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال رفع كفاءة وتجميل شارع التليفزيون

 


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