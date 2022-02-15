رئيس وكالة الطاقة الدولية: اهتمام الرئيس السيسى بدول أفريقيا يتوافق مع توجه الوكالة

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة على هامش مؤتمر ايجبس 2022، مع فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ، حيث تم خلالها بحث زيادة ودعم التعاون المشترك بين مصر والوكالة فى مجالات الطاقة خاصة الطاقة النظيفة فى ضوء التحول في خريطة الطاقة العالمية وتأثير أنماط العرض والطلب الجديدة والدعوة إلى الاعتماد على مصادر طاقة أنظف توفر المزيد من الفرص فى ضخ الاستثمارات في هذه المجالات.

واوضح الملا إن وكالة الطاقة الدولية لها باع طويل في مجالات البحث وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة واستخداماتها ، ولها من الإصدارات الهامة المعنية بقضايا الطاقة العالمية وما تشهدها من تطورات سواء الوقود الاحفورى او الطاقة الجديدة والمتجددة .

ومن جانبه اكد فاتح أنه حريص على المشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولي "ايجبس" والذى يعد من الفعاليات الهامة على الصعيد العالمي والإقليمي ، وأضاف ان حضور الرئيس السيسي للمؤتمر وحديثه عن ضرورة الاهتمام بدول القارة الأفريقية واستفادتها من ثرواتها الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل يتوافق مع توجه وكالة الطاقة الدولية نحو رفع المعاناة عن سكان إفريقيا فى الحصول على طاقة نظيفة.