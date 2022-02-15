رئيس مجلس النواب الليبى يؤكد موقف بلاده الثابت فى دعم الشعب الفلسطينى

كتب : أحمد جمعة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، رفقة الوفد رفيع المستوى المرافق له المتكون من وزيري الخارجية والعمل، وفق بيان لمجلس النواب الليبى اليوم.

وبحسب البيان، ناقش اللقاء استعراض العلاقات الليبية - الفلسطينية، وموقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة، والتطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، إلى مدينة القبة، للقاء رئيس مجلس النواب الليبى، ضمن زيارته لليبيا والتي تستمر ليومين.