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رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: الوصلات و"المشترك" السبب فى حرائق الدفايات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:02 م
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: الوصلات و"المشترك" السبب فى حرائق الدفايات دفاية -أرشيفية
ماجد تمراز

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قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن جمهورية مصر العربية أصبح لديها اكتفاء ذاتي كامل من الأجهزة الكهربائية، وتستورد فقط نسبة لا تتعدى الـ 5% من الأجهزة من الخارج.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "بالنسبة للدفايات الكهربائية، نقوم بتصنيعها طبقا للمواصفات القياسية وعند الاستيراد نستوردها طبقا لنفس المواصفات، أما بالنسبة للحوادث التي تحدث بسبب الدفايات، لابد من الاهتمام بوصلات الكهرباء الخاصة بتشغيل تلك الدفايات، مثل سلك التكييف، لا يمكن تركيب سلك 1 ملم أو 2 ملم، يجب أن يكون 3 ملم أو 4 ملم".

 

وقال: "يجب على أى شخص يقوم بشراء شقة جديدة، عليه أن يتابع وصلات الكهرباء والتأكد من أن الأسلاك قادرة على التحمل، وما يتسبب في الحرائق، هو المشترك الكهربائي الذي يتم استخدامه في تشغيل الدفاية".


الدفايات

الدفاية الكهربائية

حرائق

شعبة الأدوات المنزلية

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