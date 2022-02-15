رئيس شركة مياه الأقصر يستقبل وفد حماية المستهلك لمتابعة منظومة العمل بالمحطات

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، وفد من حماية المستهلك بهدف متابعة نظم العمل بمحطات المياه والصرف الصحى، والتى تشمل الجودة والمعايير والمطابقة وحماية المستهلك.

وتابع الوفد كل من قطاعات ( المعامل والجودة - الصيانة والتشغيل – خدمة العملاء - الخط الساخن – التوعية - الإعلام - العلاقات العامة - المشاركة المجتمعية ) وذلك للوقوف على الشكل الأمثل لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتم التوجه لعدد من محطات المياه ومحطات الصرف الصحى بكل من إسنا وأرمنت والأقصر.

وضم فريق العمل من جهاز حماية المستهلك، كل من الدكتور حمدى عبدالنبى الصادق مدير عام المعايير والتراخيص، والمهندسة عايدة بسيونى لمتابعة مراحل تنقية المحطات والشبكات، والدكتورة هدايه محمد مصطفى، والدكتور محمد مصلح جمعة والدكتور محمد عاطف الشرقاوي، لمتابعة العمل داخل المعامل التابعة الشركة، والتأكد من مطابقة نتايج التحاليل والإجراءات التصحيحية المتخذه فى حالة عدم مطابقة النتايج، كما توجه أيضا كلا من يحيى حسين وصلاح بكر بإدارة حماية المستهلك، لمتابعة مركز الخدمة للعملاء والعلاقات العامة والتوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية والخط الساخن، حيث أشاد الفريق بالجهد المبزول فى منظومة خطط العمل داخل الشركة.

ومن جانبه، وجه اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة كل الشكر والتقدير لفريق عمل جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك على الجهد المبذول فى المتابعة الميدانيه للمحطات والمعامل والقطاعات المختلفه بهدف الوصول للشكل الأمثل فى تقديم الخدمة للمواطنين.



رئيس شركة مياه الأقصر يستقبل وفد حماية المستهلك



رئيس شركة مياه الأقصر يستقبل وفد حماية المستهلك



رئيس شركة مياه الأقصر يستقبل وفد حماية المستهلك



رئيس شركة مياه الأقصر يستقبل وفد حماية المستهلك