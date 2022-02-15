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رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق بالطود.. صور

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:28 ص
رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق بالطود.. صور رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق بالطود
الأقصر - أحمد مرعى

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أجري اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة تفقديه شملت عدد من المشاريع الجديدة فى مجال مياه الشرب لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الطود، وذلك ضمن سلسلة المشروعات لخدمة قرى ونجوع المحافظة.

بدأت جولة رئيس شركة المياه بتفقد محطة مياه الشرب والتى تم تنفيذها بنظام (UF)  الترشيح الفائق Urtla Firtlation ( الاغشية المسامية ) بطاقة تصميمة 10000 م3/ يوم وهى تعتبر ثانى محطة يتم تنفيذها على أرض محافظة الأقصر بالتكنولوجيا الفائقة للترشيح، وذلك لسد الاحتياج السكانى من مياه الشرب والتى تخدم قرى ونجوع مركز ومدينة الطود  ( نجع مكي - الحسينات - نجع العمده - ابوحروقه - الطود البلد - الجرادات - الفتاتيح - مسلم - الضمان).

كما تفقد اللواء محمد يحيى، العمل فى مشروع الأبار الشاطئية الجديد بمنطقة نجع خميس، حيث تم الإنتهاء من عمل 2 بئر بنظام الترشيح الطبيعى Urtla Firtlation بطاقة تصميمية 200 م3/س لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة نجع خميس النقالى، والتى كانت تعمل بطاقة 100 م3/ ساعة، وذلك بهدف سد الاحتياجات وتغطية زيادة الإستهلاك بالمنطقة.

ورافق رئيس شركة المياه فى الجولة كلاً من نجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بالطود، والمهندس وليد محمد عباس مدير عام المياه، والمهندس طه حسين إبراهيم مدير إدارة محطات مياه الشرب، والمهندس مصطفى محمد عبدالبارى مدير محطة الطود، والمهندس إبراهيم النوبى مدير التشغيل بالمحطة، والكيميائى حمدى أحمد مدير معمل إدارة مياه الطود.

رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق (1)
رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق 

 

رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق (2)
رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق

 

رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق (3)
رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق 

 

رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق (4)
رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق 

 

رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق (5)
رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة مياه الترشيح الفائق 

 


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