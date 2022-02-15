اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:32 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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ينعى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

 

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "بمزيدٍ منَ الحزنِ، نودع المفكر المصري الكبير، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، الذي رحل عن عالمنا بعد عطاء فكري طويل، وخدمة روحية كبيرة، والذي كان له دور عظيم في دعم قيم الحوار والعيش المشترك، بمشاعر وطنية حقيقية".

 

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء للبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وشعب الكنيسة وجميع المصريين.


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