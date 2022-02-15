حملة مكبرة لإزالة 28 حالة تعد على أملاك السكك الحديدية بأسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة 28 حالة تعدى على أملاك السكك الحديدية بإجمالى مساحة 1208 م2 .
ومن جانبه أشار شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو إلى إستمرار أعمال الكنس ورفع تراكمات الأتربة والقمامة بمختلف الأحياء والقرى والمناطق السكنية حيث تم رفع 20 طن تراكمات قديمة بمنطقة الشيخ تاج بجنوب المدينة.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال التجميل ودهان البلدورات وتغيير لمبات الإنارة بالشارع الرئيسى ومدخل المدينة الجنوبى وذلك لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى بالشكل المناسب.
يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة كافة أشكال التعديات ورفع مستوى النظافة العامة بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية.
حملة مكبرة لإزالة 28 حالة تعد على أملاك السكك الحديدية بأسوانالثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:26 م
جانب من حملات الإزالة
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة 28 حالة تعدى على أملاك السكك الحديدية بإجمالى مساحة 1208 م2 .
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