اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:44 ص
أكرم القصاص
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جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ413 مليون حالة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:34 ص
جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ413 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 413 مليونا و480 ألفا و802 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و826 ألفا و378 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 77.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.5 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ922 ألفا و473 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ639 ألفا و151 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 509 آلاف و358 وفاة.

 


كورونا

جونز هوبكنز

الهند

البرازيل

الولايات المتحدة

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