جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 8 كيلو ذهب مع راكبة قادمة من تشاد.. صور

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة رضا أبو العزم مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من تشاد اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة قادمة من تشاد حاولت الخروج من باب اللجنة الجمركية.

وتم سؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى فأفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة.

وقام فتحى فوزى نائب مدير الإدارة بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة من مؤمن حسن مأمور الجمرك عمرو عبد المنعم مدير الحركة فتبين وجود 59 سبيكة معدنية صفراء اللون بوزن 7800 جرام يشتبه أن تكون من الذهب، مخبأة داخل بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 36 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.















