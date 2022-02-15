جريمة فى الحى الصينى.. أمريكى يقتل سيدة بـ40 طعنة والشرطة تحقق فى "دوافع عنصرية"

كتبت: نهال أبو السعود

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية جريمة قتل، يشتبه في أن تكون بدوافع عنصرية مساء الأثنين، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من وتيرة مرتفعة لاستهداف الأمريكيين ذوو الأصول الآسيوية في ولايات عدة.

وبحسب تقرير نشرته فوكس نيوز، تم ضبط شاب أمريكي يدعي "أسمد ناش" يبلغ من العمر 25 عاما، بعدما قالت الشرطة إنه تعقب امرأة من أصول آسيوية في شقتها بالحي الصيني في منهاتن، قبل أن يهاجمها ويطعنها أكثر من 40 طعنة أودت بحياتها علي الفور.

وقال مسئولون إن أسمد ناش عثرت عليه الشرطة تحت سرير الضحية وتم احتجازه، وتم التعرف على ضحيته كريستينا يونا لي، البالغة من العمر 35 عامًا.

واتهم ناش بالقتل من الدرجة الأولى ، والسطو من الدرجة الأولى ، كجناية بدوافع جنسية، وأمر القاضي جاي وينر باحتجاز ناش بدون كفالة. ولم يرد محاميه على الفور على طلب للتعليق مساء الاثنين.

عادت لي إلى شقتها في الحي الصيني في مانهاتن فجرا، وتبعها ناش إلى الداخل وشق طريقه عندما وصلوا إلى الطابق السادس، وفقًا للتحريات.

وقال بريان تشين ، مالك منزل لي: "لقد فتحت الباب ، وانزلق خلفها مباشرة. لم تكن تعرف أبدًا أنه كان هناك صعدت ست درجات من السلالم وطاردها هذا الرجل بلا رحمة."

وتم استدعاء الشرطة إلى الشقة بعد أن سمع الجيران صراخ امرأة. ووصل ضابط حوالي الساعة 4:25 صباحًا و"سمع صوت امرأة تطلب المساعدة من داخل الشقة" ، لكن لم يتمكن من الدخول ، وفقًا للتحريات.

بعد حوالي ساعة من وصول سلطات إنفاذ القانون إلى مكان الحادث ، اقتحم محقق من وحدة خدمات الطوارئ في شرطة نيويورك الباب ووجد لي على أرضية الحمام وجسدها مغطى بالدماء بسبب الطعنات، وقالت الشرطة إن المحقق عثر بعد ذلك على ناش مختبئا تحت السرير وقد أصيب بطعنة في جذعه.

قالت مساعدة المدعي العام في مانهاتن دافنا يوران في توجيه الاتهام إلى ناش إن المحققين يعملون لتحديد ما إذا كان القتل تم بدوافع عرقية.