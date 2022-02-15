جامعة طنطا تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات فى دورى المعلومات فى مهرجان إبداع 10

حصل الفريق الذي شكلته جامعة طنطا من الطلبة العباقرة على المركز الأول علي مستوى جامعات الجمهورية في مسابقة دوري المعلومات الثقافي ضمن فعاليات مهرجان إبداع فى نسخته العاشرة.

ضم فريق طلاب جامعة طنطا اسلام مصطفي النويهي "هندسة"، إسراء محمد عبد الغني "طب"، محمد شادي يحيي "طب أسنان"، محمد ابراهيم الجندي "هندسة"، وعد ثروت أبو زهرة "تربية"، محمد سامي جاب الله "طب أسنان".

ومن جانبه أبدى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا سعادته بفوز فريق الجامعة بهذه الجائزة، وهنأ الطلاب المشاركين فى المهرجان على تحقيق هذا المركز ورفع اسم الجامعة وسط مختلف جامعات مصر، متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي والتقدم.

وتوجه الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بخالص التهنئة إلى الطلاب الفائزين من أبناء الجامعة، مشيداً بما يشهده مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة من حراك متميز، موجهاً شكره للدكتور مجدى وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومشرف الوفد محمد عبد الرحمن اخصائى النشاط ، ومصطفى منصور مدير ادارة النشاط الثقافى.

يذكر أن مهرجان إبداع في الموسم العاشر تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوي الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في 3 مجالات : المجالات الأدبية والمحال الفني والمجالات العلمية والاجتماعية.