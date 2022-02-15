اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة طنطا تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات فى دورى المعلومات فى مهرجان إبداع 10

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:43 م
جامعة طنطا تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات فى دورى المعلومات فى مهرجان إبداع 10 جامعة طنطا تحصد المركز الأول علي مستوى الجامعات في دوري المعلومات في مهرجان إبداع 10
الغربيــــة: عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل الفريق الذي شكلته جامعة طنطا من الطلبة العباقرة على المركز الأول علي مستوى جامعات الجمهورية في مسابقة دوري المعلومات الثقافي ضمن فعاليات مهرجان إبداع فى نسخته العاشرة.
 
ضم فريق طلاب جامعة طنطا اسلام مصطفي النويهي "هندسة"، إسراء محمد عبد الغني "طب"، محمد شادي يحيي "طب أسنان"، محمد ابراهيم الجندي "هندسة"، وعد ثروت أبو زهرة "تربية"، محمد سامي جاب الله "طب أسنان".
 
ومن جانبه أبدى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا سعادته بفوز فريق الجامعة بهذه الجائزة، وهنأ الطلاب المشاركين فى المهرجان على تحقيق هذا المركز ورفع اسم الجامعة وسط مختلف جامعات مصر، متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي والتقدم.
 
وتوجه الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بخالص التهنئة إلى الطلاب الفائزين من أبناء الجامعة، مشيداً بما يشهده مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة من حراك متميز، موجهاً شكره للدكتور مجدى وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومشرف الوفد محمد عبد الرحمن اخصائى النشاط ، ومصطفى منصور مدير ادارة النشاط الثقافى.
 
يذكر أن مهرجان إبداع في الموسم العاشر تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوي الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في 3 مجالات : المجالات الأدبية والمحال الفني والمجالات العلمية والاجتماعية.

 


اخبار عاجلة

جامعة طنطا

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

مهرجان إبداع 10

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة