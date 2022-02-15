جامعة المنيا تشارك فى فوج الفتاة الجامعية بجامعة الأقصر

المنيا -حسن عبد الغفار

شاركت جامعة المنيا "الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات" تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى فعاليات "فوج الفتاة الجامعية" على مستوى الجامعات المصرية، الذى نظمه معهد إعداد القادة بجامعة الأقصر، تحت شعار "هى.. قادة وقيادة" بمدينة المئة باب "مدينة الشمس".

يأتى تنظيم الفوج تأكيدا للدور المهم للمرأة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، وما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير لدعم وتمكين المرأة، وتنمية مهارات الفتاة الجامعية، وتمثيلها فى كل الجهات من خلال إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030)، التى تساهم فى مناهضة العنف ضد المرأة، والتأكيد على الدور الريادى للمرأة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة.

تضمنت فعاليات الفوج العديد من والمحاضرات التوعوية، حاضر فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين عن: "الأمن القومى المصرى وعلاقته بالمؤامرات الغربية"، و"لقاء مفتوح عن الفتاة الجامعية والقيادة النسائية"، كما تضمن البرنامج زيارات لأهم المعالم السياحية بمدينة الأقصر.

أشرف على الإعداد والتجهيز لمشاركة الوفد، وليد عبد القوى، مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات، ومثل الجامعة فى هذا الفوج الطالبات المثاليات: آية إبراهيم، وآلاء محمد بكلية الطب، وطالبات الاتحاد: نورهان أحمد بكلية السياحة والفنادق، ومارولينا ملاك كلية الحاسبات، ورافق الوفد الطلابي هايلايد عايد مسئول رعاية طلاب الوافدين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.



جانب من مشاركة جامعة المنيا