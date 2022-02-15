تفاصيل تفحم 3 أشقاء وإصابة 2 باختناق في حريق شقة بالإسماعيلية.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من حريق شقة سكنية، تفحم فيها جثث 3 أطفال أشقاء وأصيب شخصين لاختناق في حريق شقة بالدور الرابع بشارع العشرين بمدينة الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات وتم نقل المتوفين إلي مشرحة مستشفي القنطرة غرب ونقل مصاب إلي مستشفي جامعة قناة السويس.

تلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا مأمور قسم ثانى الإسماعيلية، يفيد بنشوب حريق في شقة بالدور الرابع بشارع العشرين بمدينة الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات وتم نقل جثث المتوفين المتفحمين الثلاثة الأشقاء وهم نوح جاسر السيد 3 سنوات، وفهد جاسر السيد 4 سنوات، آسر جاسر السيد 6 شهور إلي مشرحة مستشفي القنطرة غرب، وتم نقل مصاب وهو محمود جمال علي 25 عامًا، إلي مستشفي جامعة قناة السويس، بعد إصابته باختناق، بينما رفضت حنان محمد مصطفي 28 عامًا مصابة باختناق نقلها إلي المستشفي.