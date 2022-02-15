تفاصيل تدريب مسئولى الوحدات الفرعية لمنظومة GIS بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت وحدة الجيومكانية بالديوان العام بمحافظة كفر الشيخ ، تدريباُ لمسئولى وحداتها الفرعية بالوحدات المحلية التابعة بكافة مراكز ومدن المحافظة على مدار أسبوعين في الفترة من 6- 17 فبراير الجاري بمعمل التحول الرقمي بمركز استدامة للتدريب والتطوير، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بضرورة الإتساق مع رؤية مصر 2030، فيما يتعلق برفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للمحافظة، وفى ضوء تكليفات عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، بمواصلة تنفيذ خطط التدريب والتطوير لموظفي الديوان العام والوحدات المحلية التابعة وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير.

وأشاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بالبرامج التدريبية التي ينفذها مركز استدامة للتدريب والتطوير، لرفع كفاءة العنصر البشري بالإدارة المحلية بالمحافظة بالكامل من خلال مركز تدريب نوعي مجهز بأحدث وسائل التدريب والتقنية الحديثة، ومنفذ وفق منهجيات دولية في محاكاة لأفضل مراكز التدريب المحلية والإقليمية.

أكد عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أن قطاع التدريب بالمحافظة يشهد تحولاُ كميا ونوعيا يشمل كافة الإدارات والوحدات الخدمية، ولا سيما تلك التي تختص بمنظومة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والتي اتخذت فيها المحافظة خطوات مميزة جعلتها ضمن أوائل المحافظات في هذا المجال.

وأضاف نائب محافظ كفر الشيخ، أن التدريب بوحدة الجيومكانية وباقي الإدارات هو تدريب مستمر ودوري يهدف الى تزويد العاملين بأخر المستجدات في البنية الرقمية والتكنولوجية في شتى المجالات والتخصصات.



وأوضح الدكتو أحمد سعيد مدير إدارة الوحدة، والقائم على البرنامج أن التدريب يأتي في إطار تحديث آليات العمل على منظومة GIS لكافة العاملين بها سواء بالوحدة الرئيسية بالديوان العام أو الوحدات الفرعية التابعة، ويهدف الى رفع كفاءة المتدربين في استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية، والتعرف علي طبيعة البيانات وكيفية رقمنتها وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن توفير البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار بالمحافظة في هذا الشأن.



ومن جانبه أكد كريم السماحي، مدير مركز استدامة، أن البرنامج هو باكورة أعمال المركز، مؤكدا أنه يأتي في إطار خطة متكاملة للإرتقاء بمنظومة التدريب بالمحافظة وتقديم حزم تدريبية متخصصة للعاملين بالجهاز الإداري في ظل توجيهات القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة، والتي تؤكد حرصها الدائم على الارتقاء بالعنصر البشري لما له من عظيم الأثر في تحقيق خطط الدولة للتنمية المستدامة.



وأفاد أن التدريب يقدم على عدة مستويات، ينفذ المستوى التأسيسي منها لـ30 مستفيد من موظفي الوحدات الجيومكانية بالمحافظة ويستمر لمدة أسبوعين، يتبعه تدريب لمدة مماثلة للمستوى المتقدم لذات الفئة.